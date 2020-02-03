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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف الطبي على 1634 حالة خلال قافلة بمركز مغاغة في المنيا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:12 م
مغاغة
مغاغة
المنيا - على حسين
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نفذت مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية علاجية بقرية شم القبلية بمركز مغاغة، ضمن جهود مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، والتي تنظمها وزارة الصحة من أجل توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في القرى والمناطق النائية والمحرومة من الخدمات العلاجية المجانية.

من جانبه، قال الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة بالمنيا، إن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1634 حالة، منها 259 حالة جراحة، و484 أطفال، و368 حالة باطنة، و87 حالة قلب،151 أنف وأذن، و85 حالة أسنان، و132 حالة نساء، و68 حالة تنظيم الأسرة، إلى جانب أخذ عينات لإجراء تحاليل لعدد(103) حالة وعمل 24 حالة موجات صوتية وأشعة سينية و14 رسم قلب وتم عقد ندوات تثقيف صحي، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ (187) حالة، وتحويل 59 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.

وأوضح أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني في جميع التخصصات والاستعانة بعدد 12 عيادة متنقلة، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.
الكشف الطبي على 1634 حالة خلال قافلة بمركز مغاغة في المنيا
الكشف الطبي على 1634 حالة خلال قافلة بمركز مغاغة في المنيا
الكشف الطبي على 1634 حالة خلال قافلة بمركز مغاغة في المنيا
الكشف الطبي على 1634 حالة خلال قافلة بمركز مغاغة في المنيا

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