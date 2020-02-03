شهادة الآيزو لإدارة تدريب شركة مياه الشرب فى بنى سويف

أكدت الكيميائية هبة بهنساوي، مدير عام التدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تم منح الإدارة العامة للتدريب شهادة الآيزو (2015-9001) وذلك بدعم من المهندس أحمد محمود صحصاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.وقالت بهنساوي في تصريح اليوم، إن المراجعة الخارجية جاءت من خلال المهندس مجدي مصطفى، كبير المراجعين بشركة TUV-NORD الألمانية للاعتماد الآيزو.وأوضحت أن نتيجة المراجعة جاءت دون أي نقاط عدم تطابق، وأن الإدارة تنفذ جميع شروط المواصفة الدولية ومطابقة لبنود الآيزو 2015-9001، وتمام جاهزية القاعات التدريبية، بما يتفق مع بنود المواصفة، كما تمت مراجعة جميع سجلات الإدارة ومطابقتها ببنود المواصفة وتطبيق الإدارة لسياسة الجودة.