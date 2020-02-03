محافظ الجيزة يعتمد لجنة لاختيار الأمهات المثاليات

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تشكيل اللجنة الإقليمية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2020 بمحافظة الجيزة، وذلك برئاسة السيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.وشمل قرار محافظ الجيزة اختيار أعضاء اللجنة وهم مدير إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى، وإخصائي الإدارة الفنية للأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي، وممثل من مديرية التربية والتعليم، وممثل من مديرية الصحة وآخر من مديرية الأوقاف بالمحافظة.كما شملت عضوية اللجنة ممثلًا من قطاع الإعلام بمحافظة الجيزة، وممثلًا عن مديرية القوى العاملة وممثلًا عن مديرية الشباب والرياضة وآخر عن مديرية الثقافة، وممثلًا عن إدارة الطفولة والأمومة بالمحافظة وعدد 1 من المهتمين بالأسرة وعدد 2 من الجمعيات الأهلية "جمعية الأورمان، والمؤسسة المحمدية للأعمال الخيرية".وأوضح محافظ الجيزة أن اللجنة ستعرض ما تنتهى إليه من أعمال على اللواء علاء بدران، وكيل أول الوزارة السكرتير العام.وأشار محافظ الجيزة إلى أن اللجنة سوف تختص بفحص قصص الأمهات ومنح الدرجات لكل قصة بناء على تشكيل لجنة لفحص البيانات وجمع الدرجات وتحديد النتيجة النهائية واختيار الأمهات المثاليات بالمحافظة.يأتي ذلك كنوع من العرفان بالجميل للأمهات المثاليات بما قدمنه لأسرهن وللمجتمع، وضربن المثل للتضحية والعطاء ونكران الذات.