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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«أتوبيسات مدارس وأهالي».. زحام شديد أمام بوابات معرض الكتاب

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:09 م
معرض الكتاب
معرض الكتاب
إيمان ماهر
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شهدت بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب زحاما شديدا من الزوار في فترة الظهيرة، وحرص الأهالي على اصطحاب أطفالهم في اليوم قبل الأخير من انتهاء المعرض.

وتوقفت أتوبيسات المدارس التي اصطحبت الطلاب اليوم الاثنين لزيارة المعرض وشراء الكتب المختلفة.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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