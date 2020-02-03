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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تضع 800 جندى فى الحجر الصحى

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:08 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قال مسئولون بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، إن نحو 800 جندي خضعوا للحجر الصحي وتم تأجيل دورات تدريبية منتظمة لقوات الاحتياط لقرابة 50 يومًا، وذلك في إطار الجهود الرامية لاحتواء فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، تشوي هيون- سو، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن نحو 800 جندي خضعوا للحجر الصحي في أماكن إقامتهم أو في قواعدهم العسكرية، من بينهم 630 شخصًا خالطوا مؤخرًا زائري الصين وهونج كونج وماكاو.

وأعلنت وزارة الدفاع، عن تأجيل الفحوصات الطبية التي يخضع لها المجندون المحتملون ممن لديهم سجل من الزيارات للصين، واستئناف تدريبات قوات الاحتياط بعد 17 أبريل المقبل، والتي كان من المقرر أن تبدأ 2 مارس المقبل في أنحاء البلاد.

وكانت الوزارة، قد قامت بعزل الجنود الذين زاروا الصين أو خالطوا العائدين منها، غير أنها قررت تشديد هذه الإجراءات بشكل استباقي لتخفيف مخاطر إصابة عناصر عسكرية أخرى بالفيروس.

واعتبارًا من اليوم، أكدت كوريا الجنوبية وجود 15 حالة مصابة بالفيروس على أراضيها، ولا توجد حتى الآن حالات مؤكدة أو يشتبه في إصابتها بالفيروس بين الجنود.

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