غلق 11 منشأة طبية مخالفة بالمنيا

قرر أسامة القاضي، محافظ المنيا، غلق ١١ منشأة طبية مخالفة شروط التراخيص والاشتراطات الصحية.وقال الدكتور أسامة بلبل، وكيل مديرية الصحة، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية أصدرت قرارات ترخيص لـ35 منشأة طبية خاصة، مشيرا إلى أن لجان التفتيش مرت على 248 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل، ضمن الحملات التي تنفذها المديرية على المنشآت الطبية، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة للحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم، وتم إغلاق 11 منشأة طبية مخالفة للشروط.