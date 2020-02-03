مصرع شاب أسفل عجلات القطار بطنطا

لقى شاب مصرعه تحت عجلات القطار أثناء عبوره مزلقان ترعة القاصد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، مما أدى إلى وجود حالة من الذعر والفزع بين المواطنين.تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب صدمه القطار، أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بمنطقة ترعة القاصد التابعة لدائرة قسم ثان طنطا.على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة.