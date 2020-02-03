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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع شاب أسفل عجلات القطار بطنطا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية: شريف عبدالغنى- حسام فوزى جبر
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لقى شاب مصرعه تحت عجلات القطار أثناء عبوره مزلقان ترعة القاصد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، مما أدى إلى وجود حالة من الذعر والفزع بين المواطنين.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب صدمه القطار، أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بمنطقة ترعة القاصد التابعة لدائرة قسم ثان طنطا.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة.

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