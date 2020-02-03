ناهد السيد تكتب: أشرف عبدالشافى.. الواد بطعم الندى

سأكتب يوما ما عنك !

قلتها ولم يأت اليوم بعد.. فأكتشفت أنى لن اوفيه حقه ابدا.. أشرف ابنى الأصغر الكسول المتمرد الفوضوى. المبهج. المفرط فى المشاعر. العنيد. وهو ابى الذى تربيت على يده عرفته فى سن العشرين ومن وقتها لم استغن عنه .. كنت فى غيابه احفظ المشاهد والمواقف وأفعال للناس لكى اسردها عليه عندما ياتى.. كان حضوره بهجتى ومولدى وموطنى

ابعدنا كثيرا الشقا واللهث خلف التعيين والاستقرار وبناء الأسرة وتربيه اولاد مختلفين .. نسينا أن نستكمل قصة حبنا.. لكنها تحيا داخل كل منا نقتات عليها. ثم حط عليها مرضى اللعين الذى دائما كان يجمعنا بدافع التحدى وتخطى الأزمة

وتبدلت مشاغبات الحب بمناوشات العطف والهزار المفتعل لاقتناص الابتسامة .. تبدل لهفه اللقاء بتجنبه لكى لا يتألم ايا منا .. ابتعدنا لكى لا يذبل الحب .أخذنا هدنه من مشاعر استجداء الرحمه التى طغت على حياتنا .. ظل اشرف مشقوقا نصفين بين كونى حبيبته التى رحلت لم يتبق منها سوى قلب ينبض بالكاد. وبين كونى مجرد ذكرى يتمنى أن تظل بلا تشوه .. لم يقو أن يرانى أتألم.. فصرت فى عينيه وقلبه فقط اما واقعه فأنا ام أولاده انسانه انهكها المرض والنحدى.. يفهمنى واقرا انفعالاته حتى لو كان بعيدا عنى .. انا أمه كما كان لى أبا واخا ونموذجا.. نجح مؤخرا هذا المشاغب أن يترجم لى بعده بأنه كان فى مهمه شاقه فقد خرج لى من بين وحل المرض والألم والاكتئاب بوردة بلدى فاقع لونها تسر القارئين.. روايه أصابع حبيبتى التى أهداها لى ليقدم لى سك محبة غامرة ويثبت حضوره الفعلى إلى جوار قلبى ويربت على يدى قائلا.. لم اغب عنك لحظه لكنى تجنبت وضعى كمغسل لألمك كل يوم.. الان يثبت لى أنه ليس ابنا عاق .. بكتابة كان لزاما أن يكتبها منذ بدايه علاقتنا .. لكننا نشكر الوجع والمرض واختنا الذئبه الحمرا التى سكنت جسدى مبكرا واقعدتنى عن مزاوله الحياه مع حب عمرى.. اشكرها أنها أخرجت احسن ما فينا