رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل فعاليات اليوم الثاني للملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:04 م
للملتقى الرياضي الأول
للملتقى الرياضي الأول
إسراء جمال
طباعة
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور ماجدة هجرس القائم بعمل رئيس جامعة قناة السويس، والدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة، حول فعاليات اليوم الثاني للملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين، والذي تنظمه الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بالتعاون مع جامعة قناة السويس والاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وأشار التقرير، إلى نتائج المسابقات الرياضية المختلفة، وفاز فريق جامعة المنصورة بالمركز الأول في كرة القدم الخماسي، وحصلت جامعة القاهرة علي المركز الثاني، بينما جاء فريق وفد الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين في المركز الثالث، وحصل فريق جامعة القاهرة علي المركز الأول بكرة السلة بنين، وجاءت جامعة السويس في المركز الثاني، بينما جاء فريق جامعة الإسكندرية في المركز الثالث، وفي مباريات كرة السلة بنات حصل فريق جامعة القاهرة علي المركز الأول، وفريق جامعة عين شمس علي المركز الثاني، وفريق جامعة الزقازيق علي المركز الثالث.

وأضاف التقرير، أن نتائج الكرة الطائرة جاءت بفوز فريق جامعة القاهرة بالمركز الأول، وفريق وفد الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالمركز الثاني، بينما جاء فريق جامعة عين شمس بالمركز الثالث.

وأوضح، أن نتائج مباريات السباحة 50 متر بنات جاءت على النحو التالي حصل فريق الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين على المركز الأول يليها جامعة الزقازيق، وجامعة عين شمس علي المركزين الثاني والثالث علي التوالي.

وفي منافسات السباحة بنين 50 متر حصلت جامعة الإسكندرية علي المركز الأول تلاها جامعة القاهرة، وفريق الإدارة المركزية علي المركزين الثاني والثالث علي التوالي.

وفي منافسات 100متر حصلت جامعة حلوان علي المركز الأول تلاها فريق الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين على المركز الثاني، وجامعة السويس علي المركز الثالث، وفي ألعاب القوي 100متر جري بنين جاء ترتيب الفرق كالتالي: جامعة القاهرة ثم جامعة عين شمس ثم الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وفي 400 متر بنين جاء الترتيب بجامعة الإسكندرية ثم جامعة المنصورة يليها جامعة حلوان.

وفي سباق 100 متر جري بنات جاءت جامعة عين شمس فى المركز الأول يليها جامعة بني سويف ثم جامعة حلوان.

وفي سباق 400 متر بنات حصلت جامعة عين شمس علي المركز الأول ثم الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين علي المركز الثاني يليهاجامعة القاهرة في المركز الثالث.

ومن المقرر أن تنتهي فعاليات المسابقات الرياضية بتنظيم مسيرة الدرجات والمارثون للوفود المشاركة تحت شعار (ادرس في مصر)، ويقام الحفل الختامي صباح يوم الثلاثاء بتوزيع الميداليات والكئوس وشهادات التقدير.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعدد الفعاليات التي تنظمها الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بالتعاون مع الجامعات للطلاب الوافدين، يأتي في إطار تنفيذ سياسة الدولة للاهتمام بالطلاب الوافدين، وتشجيعهم على الدراسة في مصر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

منذ حوالي 21 ساعة

والدة «جنة» تفجر مفاجأة: أمي بريئة وأرغب في التنازل

منذ حوالي 5 ساعات

استكمال محاكمة أيمن بهجت قمر في «التهرب الضريبي».. اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

السلطات البريطانية تكشف عن هوية منفذ الهجوم الإرهابى فى لندن

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة منال سلامة

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

image description

10 طرق لتقوية مناعة طفلك في الشتاء (إنفوجراف)

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

الصحة

باحثون يبتكرون عضلة لتنظيم درجة حرارة خلال التعرق

50 عقارا لأغراض طبية تحارب السرطان

11 عادة خاطئة يوميًا تتسبب فى الوزن الزائد للجسم

تطعيم الإنفلونزا يحمي من الأزمات القلبية

منوعات

صينية مصابة بـ «كورونا» تلد طفلة معافاة من الوباء

اكتشاف 115 موقعا أثريا عمرها 2500 في الصين

ثوران بركان فى جزيرة بجنوبى اليابان

تكريم «برايانت» قبل انطلاق نهائي دوري كرة القدم الأمريكي

مقالات الرأي
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «١-٢»
د. منى حلمى
العدالة بين الأزواج والزوجات.. «الطريق المختصر» لتجديد الخطاب الدينى
د.أحمد الخميسى
يا إلهى.. كم تنتهى الأشياء بسرعة مذهلة
ماجد حبته
لقاء على «لا شرف» أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

ناهد السيد تكتب: أشرف عبدالشافى.. الواد بطعم الندى

«كتاب اليوم» يصدر «شعراء الحب الإلهي» لـ أحمد سويلم

«جوكات» في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

«آفاق الصراع على الطاقة في شرق المتوسط».. ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية