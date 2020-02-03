تفاصيل فعاليات اليوم الثاني للملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور ماجدة هجرس القائم بعمل رئيس جامعة قناة السويس، والدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة، حول فعاليات اليوم الثاني للملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين، والذي تنظمه الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بالتعاون مع جامعة قناة السويس والاتحاد الرياضي المصري للجامعات.وأشار التقرير، إلى نتائج المسابقات الرياضية المختلفة، وفاز فريق جامعة المنصورة بالمركز الأول في كرة القدم الخماسي، وحصلت جامعة القاهرة علي المركز الثاني، بينما جاء فريق وفد الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين في المركز الثالث، وحصل فريق جامعة القاهرة علي المركز الأول بكرة السلة بنين، وجاءت جامعة السويس في المركز الثاني، بينما جاء فريق جامعة الإسكندرية في المركز الثالث، وفي مباريات كرة السلة بنات حصل فريق جامعة القاهرة علي المركز الأول، وفريق جامعة عين شمس علي المركز الثاني، وفريق جامعة الزقازيق علي المركز الثالث.وأضاف التقرير، أن نتائج الكرة الطائرة جاءت بفوز فريق جامعة القاهرة بالمركز الأول، وفريق وفد الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالمركز الثاني، بينما جاء فريق جامعة عين شمس بالمركز الثالث.وأوضح، أن نتائج مباريات السباحة 50 متر بنات جاءت على النحو التالي حصل فريق الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين على المركز الأول يليها جامعة الزقازيق، وجامعة عين شمس علي المركزين الثاني والثالث علي التوالي.وفي منافسات السباحة بنين 50 متر حصلت جامعة الإسكندرية علي المركز الأول تلاها جامعة القاهرة، وفريق الإدارة المركزية علي المركزين الثاني والثالث علي التوالي.وفي منافسات 100متر حصلت جامعة حلوان علي المركز الأول تلاها فريق الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين على المركز الثاني، وجامعة السويس علي المركز الثالث، وفي ألعاب القوي 100متر جري بنين جاء ترتيب الفرق كالتالي: جامعة القاهرة ثم جامعة عين شمس ثم الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وفي 400 متر بنين جاء الترتيب بجامعة الإسكندرية ثم جامعة المنصورة يليها جامعة حلوان.وفي سباق 100 متر جري بنات جاءت جامعة عين شمس فى المركز الأول يليها جامعة بني سويف ثم جامعة حلوان.وفي سباق 400 متر بنات حصلت جامعة عين شمس علي المركز الأول ثم الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين علي المركز الثاني يليهاجامعة القاهرة في المركز الثالث.ومن المقرر أن تنتهي فعاليات المسابقات الرياضية بتنظيم مسيرة الدرجات والمارثون للوفود المشاركة تحت شعار (ادرس في مصر)، ويقام الحفل الختامي صباح يوم الثلاثاء بتوزيع الميداليات والكئوس وشهادات التقدير.ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعدد الفعاليات التي تنظمها الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بالتعاون مع الجامعات للطلاب الوافدين، يأتي في إطار تنفيذ سياسة الدولة للاهتمام بالطلاب الوافدين، وتشجيعهم على الدراسة في مصر.