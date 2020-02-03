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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الوادي الجديد تسترد 35 فدانا لأملاك الدولة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن استرداد 35 فدانا في أول أيام الحملة الـ 15 لتنفيذ الإزالات واسترداد حق الدولة، بالتنسيق مع قوات الأمن والجهات المعنية بواحة الفرافرة.

وقال محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه تم تنفيذ 3 قرارات إزالة على مساحة 35 فدانا بقرية صبيح بمركز الفرافرة، مضيفا أنه تم خلال الحملة إزالة كافة أشكال التعدي على الأراضي وإزالة مواسير المياه والعيون السطحية التي تم حفرها بدون ترخيص وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تستمر الموجة لمدة 30 يوما في جميع أنحاء مراكز ومدن الوادي الجديد، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية.

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