الوادي الجديد تسترد 35 فدانا لأملاك الدولة

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن استرداد 35 فدانا في أول أيام الحملة الـ 15 لتنفيذ الإزالات واسترداد حق الدولة، بالتنسيق مع قوات الأمن والجهات المعنية بواحة الفرافرة.وقال محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه تم تنفيذ 3 قرارات إزالة على مساحة 35 فدانا بقرية صبيح بمركز الفرافرة، مضيفا أنه تم خلال الحملة إزالة كافة أشكال التعدي على الأراضي وإزالة مواسير المياه والعيون السطحية التي تم حفرها بدون ترخيص وتم تحرير محضر بالواقعة.وأشار إلى أنه من المقرر أن تستمر الموجة لمدة 30 يوما في جميع أنحاء مراكز ومدن الوادي الجديد، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية.