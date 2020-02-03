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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السلع التموينية» تتعاقد على 180 ألف طن قمح مستورد

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نرمين محمود الدهان
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، في بيان، عن شراء 180 ألف طن قمح مستورد بعد إعلانها عن المناقصة رقم 22 طرح مناقصة عالمية لاستيراده لصالحها، عن فترة شحن من 11 إلى 25 مارس 2020.

وترغب الهيئة في شراء القمح الأمريكي الشتوي الأبيض الناعم، والقمح الأمريكي الشتوي الأحمر الناعم أو القمح الأمريكي الصلب، أو القمح الكندي الناعم، والقمح الفرنسي القابل للطحن، والقمح الأسترالي القياسي الناعم، والقمح الألماني القابل للطحن، والقمح الأرجنتيني الصالح للخبز، والقمح الروسي القابل للطحن، والقمح الأوكراني القابل للطحن، والقمح الروماني القابل للطحن، والقمح البولندي القابل للطحن، والقمح البلغاري، والقمح الصربي القابل للطحن، والقمح المجري القابل للطحن، والقمح الباراجواني القابل للطحن والقمح الكازاخي القابل للطحن، والقمح الروسي القابل للطحن.

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