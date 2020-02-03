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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

القابضة للتشييد: قيمة محفظة أراضى الشركات تتجاوز 100 مليار جنيه

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:57 ص
هشام أبو العطا
هشام أبو العطا
أسامة الشندويلي
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قال المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن لجنة الأراضي انتهت من حصر أراضي الشركات التابعة.

وأضاف أبو العطا، لـ«الدستور»، أن الأراضي المملوكة للشركة القابضة والشركات التابعة، تتجاوز قيمتها السوقية ١٠٠ مليار جنيه، موزعة على ١٣ شركة.

وأشار رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إلى أن الشركة لم تعتمد حجم أعمالها للعام المالي الجديد بشكل نهائي، ولكن من المستهدف تحقيق حجم أعمال يبلغ ٢١ مليار جنيه، وأرباح قيمتها 2.2 مليار جنيه.

يُشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.

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