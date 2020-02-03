رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

6 أكشاك كهرباء بقريتين ضمن «حياة كريمة» بمركز العدوة فى المنيا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:56 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
المنيا - على حسين
طباعة
نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة شمال محافظة المنيا أعمال تركيب ورفع كفاءة المحولات الكهربائية بقريتي الشيخ مسعود وكفر المغربي، وذلك ضمن تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، حيث تم تركيب 6 أكشاك كهرباء.

وجاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لإنشاء وتطوير بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة المرافق من كهرباء وطرق وتوفير كل الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن ليحيا حياة كريمة.

يذكر أن القرى المستهدفة في المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة المنيا تشمل 6 قرى، وهي قريتي كفر المغربي والشيخ مسعود بمركز العدوة، والشيخ عبادة بملوي وزعبرة بدير مواس وشيبة بأبوقرقاص، ونزلة أولاد الشيخ بمركز مغاغة، حيث تم وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات تلك القرى من المشروعات التنموية.
6 أكشاك كهرباء بقريتين ضمن «حياة كريمة» بمركز العدوة فى المنيا
6 أكشاك كهرباء بقريتين ضمن «حياة كريمة» بمركز العدوة فى المنيا

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

السلطات البريطانية تكشف عن هوية منفذ الهجوم الإرهابى فى لندن

منذ حوالي 14 ساعة

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

منذ حوالي 5 ساعات

استكمال محاكمة أيمن بهجت قمر في «التهرب الضريبي».. اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة منال سلامة

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

image description

10 طرق لتقوية مناعة طفلك في الشتاء (إنفوجراف)

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

الصحة

باحثون يبتكرون عضلة لتنظيم درجة حرارة خلال التعرق

50 عقارا لأغراض طبية تحارب السرطان

11 عادة خاطئة يوميًا تتسبب فى الوزن الزائد للجسم

تطعيم الإنفلونزا يحمي من الأزمات القلبية

منوعات

صينية مصابة بـ «كورونا» تلد طفلة معافاة من الوباء

اكتشاف 115 موقعا أثريا عمرها 2500 في الصين

ثوران بركان فى جزيرة بجنوبى اليابان

تكريم «برايانت» قبل انطلاق نهائي دوري كرة القدم الأمريكي

مقالات الرأي
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «١-٢»
د. منى حلمى
العدالة بين الأزواج والزوجات.. «الطريق المختصر» لتجديد الخطاب الدينى
د.أحمد الخميسى
يا إلهى.. كم تنتهى الأشياء بسرعة مذهلة
ماجد حبته
لقاء على «لا شرف» أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

ناهد السيد تكتب: أشرف عبدالشافى.. الواد بطعم الندى

«جوكات» في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

«آفاق الصراع على الطاقة في شرق المتوسط».. ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

أسماء الفائزين بجوائز الدورة الـ 5 لمسابقة «أرض الفيروز»