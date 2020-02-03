6 أكشاك كهرباء بقريتين ضمن «حياة كريمة» بمركز العدوة فى المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة شمال محافظة المنيا أعمال تركيب ورفع كفاءة المحولات الكهربائية بقريتي الشيخ مسعود وكفر المغربي، وذلك ضمن تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، حيث تم تركيب 6 أكشاك كهرباء.وجاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لإنشاء وتطوير بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة المرافق من كهرباء وطرق وتوفير كل الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن ليحيا حياة كريمة.يذكر أن القرى المستهدفة في المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة المنيا تشمل 6 قرى، وهي قريتي كفر المغربي والشيخ مسعود بمركز العدوة، والشيخ عبادة بملوي وزعبرة بدير مواس وشيبة بأبوقرقاص، ونزلة أولاد الشيخ بمركز مغاغة، حيث تم وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات تلك القرى من المشروعات التنموية.