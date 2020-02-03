«تميم» يفتح منافذ جديدة للإخوان في آسيا.. قيزغستان محطته الجديدة

كشفت وكالة "ايكي برس" القيرغستانية، أنه سيتم افتتاح أكبر مسجد في آسيا الوسطى في دوشانبي بقيزغستان في مارس القادم، وقالت إدارة العمارة والبناء، إنه من المفترض أن يتم افتتاح المسجد في أكتوبر 2019 بحضور أمير قطر تميم بن حمد، لكن زيارته إلى طاجيكستان تأجلت حتى مارس 2020.وتابع الموقع، أن المسجد يستوعب حوالي 120،000 شخص، وقد أقيم حفل وضع حجر الأساس في أكتوبر 2009.وتم تصميم المسجد من قبل متخصصين من طاجيكستان وقطر يتكون من 4 أبراج للصلاة يبلغ طول كل منها 75 مترًا وقبة رئيسية طولها 47 مترًا و20 قبة صغيرة.ويقع المسجد المركزي في الضواحي الشمالية لدوشانبي على مساحة 12 هكتارًا ويضم أيضًا مكتبة ومتحف وقاعة تجميع وغرفة استقبال، تقدر قيمة المشروع بحوالي 100 مليون دولار، وهو المشروع الممول من الحكومة القطرية.فيما يلقي هذا الأمر بظلاله على الوجود القطري ورغبة القطريين في إحياء جماعة الإخوان في منطقة أسيا، فقد كشفت المعارضة القطرية في نهاية العام الماضي، أن أمير قطر تميم بن حمد يسعى لإرسال أعضاء جماعة الإخوان المقيمين في الدوحة إلى منطقة آسيا الوسطى والدول الآسيوية بشكل عام، لاسيما مع الضغوط الإقتصادية التي تعيشها الإمارة الصغيرة بسبب المقاطعة مع دول الرباعي، وفقا لما أعلنه موقع قطريلكيس.