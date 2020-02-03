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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تعلن إصابة 16 أجنبيًا بـ«كورونا»

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:48 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، إصابة 16 أجنبيًا بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد حتى نهاية أمس الأحد.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينج، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، ردًا على سؤال حول وجود إصابات مؤكدة بين الوافدين الأجانب بالفيروس من عدمه.

وقالت يينج: "وفقا للإدارات المعنية وحتى أمس، تم تسجيل إصابة 16 أجنبيًا في الصين بالفيروس، بينهم اثنان تعافيا من الإصابة وخرجا من المستشفى، فيما يزال 14 آخرون في الحجر الصحي وفي ظروف مستقرة"، ولم تشر إلى جنسيات المصابين.

يذكر أن وزارة الخارجية الصينية قررت اعتبارًا من اليوم عقد مؤتمرها الصحفي اليومي عبر الإنترنت عن طريق إنشاء مجموعة مغلقة تضم الصحفيين المعتمدين في الصين على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "وي شات"، وذلك في إطار التواصل المباشر مع وسائل الإعلام الأجنبية للرد على استفساراتهم مع مراعاة الإجراءات الوقائية لمكافحة والحد من تفشي فيروس كورونا.

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