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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خبير اقتصادي يطالب بعودة مصر لقائمة الدول المنتجة للحرير

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:48 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبدالناصرمحمد
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قال الخبير الاقتصادي الدكتور هشام الجوهري، صاحب مبادرة إحياء مشروع الحرير بالوادي الجديد، إن الوقت مناسب الآن لعودة مصر إلى قائمة الدول المنتجة للحرير الطبيعي؛ خاصة بعد تحول الصين من دولة مصدرة للحرير إلى أكثر الدول استهلاكا له.

وشدد الجوهري، في بيان، على ضرورة الإسراع باختراق الأسواق العالمية، وإيجاد فرصة تنافسية جيدة في مجال تصدير الحرير، مؤكدا توفر مقومات نجاح زراعة أشجار التوت، وتربية دودة القز، ووجود الخبرات العلمية والبحثية التي تضاهي الخبرات العالمية وتتفوق عليها.

وأوضح، أن مشروع إحياء إنتاج الحرير سيقام على مساحة ألف فدان من أجود أراضي محافظة الوادي الجديد، وينفذ من خلال شركة مصرية تتيح الفرصة أمام الشباب وصغار المستثمرين للمشاركة في تنفيذ المشروع بطرح جزء من الأراضي للبيع لهم بنظام الاكتتاب بالتقسيط على سبع سنوات، مع توفير مستلزمات الإنتاج من شتلات شجر التوت، وبيض دود القز، وأسمدة، وشبكات الري، والميكنة الزراعية بنظام التقسيط بسعر التكلفة.

وأضاف أن المشروع يوفر الاستشارات العلمية الخاصة بإنتاج الحرير بجودة عالية، بالإضافة إلى شراء الشركة المنتجات بسعر السوق، تيسيرًا على المنتجين، ولضمان نجاح المشروع.

وقال الجوهري، إن مقومات النجاح متوفرة، وتشمل المناخ المناسب، والأراضي الخصبة، ووفرة الأيدي العاملة، وخبرات بحثية على أعلى مستوى.

ولفت إلى أن أشجار التوت لها منتجات ثانوية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة بجانب إنتاج نسيج الحرير، مثل إنتاج الشاي من أوراق التوت، والعصائر والمربات من الثمرة، كما أن الأخشاب المتخلفة عن تغذية دودة القز يمكن أن تستخدم في تربية عيش الغراب المحاري، واستخلاص بروتين الحرير من الشرانق المعيبة التي لا تصلح لإنتاج خيوط الحرير، والذي يدخل في صناعة بعض أدوية التخسيس والضغط، وبعض الكريمات العلاجية والتجميلية للبشرة والشعر.

وأوضح أنه يسعى لإنشاء قرية زراعية متكاملة، تنتهج التصنيع الزراعي، لتعظيم القيمة المضافة من المنتجات الزراعية، مؤكدًا أن المشروع لن يقتصر على زراعة أشجار التوت فقط، بل يمتد إلى محاصيل أخرى ذات مردود اقتصادي سريع؛ لتوفير سيولة مالية للمساهمين في المشروع، بجانب إقامة مصانع لاستخلاص الزيوت العطرية والطبية، والتجفيف، وإتاحة فرص عمل داخل الشركة للمساهمين، لضمان حصولهم على دخل شهري ثابت بجانب إنتاج الأرض.

وكشف الدكتور الجوهري، عن أنه بصدد فتح أسواق خارجية لمنتجات المشروع، بإبرام اتفاقيات مع دولتي الإمارات والولايات المتحدة، لتصدير منتجات القرية إليهما، من غزل وبروتين الحرير، وزيوت عطرية، وعصائر، ومربات، وخضروات طازجة.

وعبر عن ثقته في فتح أسواق أخرى أمام منتجات القرية لجودتها، خاصة أن أراضي الوادي الجديد من الأراضي البكر، وأنه سيتبع نظام الزراعة النظيفة والصديقة للبيئة، باستخدام الأسمدة والمبيدات الحيوية.

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