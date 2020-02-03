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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

في اليوم الأول للموجة 15.. إزالة 87 حالة تعد بالمنوفية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:45 ص
إزالة 87 حالة
إزالة 87 حالة
ولاء القاضى
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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه خلال اليوم الأول لانطلاق الموجه الـ15 تم إزالة 87 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأضاف: "حيث تم إزالة عدد 48 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 4 آلاف و672 م2 وإزالة 39 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 3 أفدنة و13 قيراطا، بمختلف جهات الولاية على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة".

يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار تنفيذ الموجة (15) على مستوى المحافظة، مشددًا على أنه لا تهاون في حق الدولة وسيتم التصدي بكل حزم لأية تعديات تتم على أرض المحافظة.

وأضاف المحافظ بأن الموجة (15) تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين والحالات غير الجادة في التقنين والحالات التي أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط، وحالات التعدي على أراضي المنفعة العامة والأراضي الزراعية.

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