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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اعتماد نتيجة إعدادية البحيرة بنسبة نجاح 78.8%

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:44 ص
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة
البحيرة معوض هويدى
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اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير 2019-2020 لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية لمحافظة البحيرة بنسبة نجاح 78.8%، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 93374 طالبا وطالبة حضر منهم 93135، ونجح منهم 73390 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99% حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 6041 طالبًا وطالبة، حضر منهم 5305 ونجح 5297 طالبًا وطالبة والشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%، حيث تقدم 6 طلاب وحضر 6 وتم اعتماد الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100% حيث تقدم 47 وحضر 47.

وصرح الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن إدارة بندر دمنهور التعليمية جاءت بالمركز الأول بنسبة نجاح بلغت 94.4% يليها في المركز الثاني إدارة الرحمانية بنسبة 93.6 % وإدارة مركز دمنهور فى المركز الثالث بنسبة 91.1% فيما احتلت إدارة المحمودية المركز الرابع بنسبة 88.9% وتلتها إدارة شبراخيت التعليمية في المركز الخامس بنسبة 87.6%.

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