اعتماد نتيجة إعدادية البحيرة بنسبة نجاح 78.8%

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير 2019-2020 لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية لمحافظة البحيرة بنسبة نجاح 78.8%، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 93374 طالبا وطالبة حضر منهم 93135، ونجح منهم 73390 طالبا وطالبة.كما اعتمد محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99% حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 6041 طالبًا وطالبة، حضر منهم 5305 ونجح 5297 طالبًا وطالبة والشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%، حيث تقدم 6 طلاب وحضر 6 وتم اعتماد الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100% حيث تقدم 47 وحضر 47.وصرح الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن إدارة بندر دمنهور التعليمية جاءت بالمركز الأول بنسبة نجاح بلغت 94.4% يليها في المركز الثاني إدارة الرحمانية بنسبة 93.6 % وإدارة مركز دمنهور فى المركز الثالث بنسبة 91.1% فيما احتلت إدارة المحمودية المركز الرابع بنسبة 88.9% وتلتها إدارة شبراخيت التعليمية في المركز الخامس بنسبة 87.6%.