614 ألف جنيه.. مبيعات قصور الثقافة بمعرض الكتاب

قبل إنتهاء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 والذي يستمر حتى 4 فبراير الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، حققت الهيئة العامة لقصور الثقافة رقما قياسيا جديدا من مبيعات إصدارتها، حيث تم بيع عدد 79083 كتابا، بإجمالي 614105 جنيهات، وقد تجاوزت المستهدف من بيع إصدارتها وإصدارات النشر الإقليمي المستهدف بنسبة تصل إلى 22 %.أصدرت الهيئة هذا العام عدد من العناوين الجديدة ضمن سلاسل النشر المختلفة في مجالات المعرفة العامة، العلوم التطبيقية، العلوم الاجتماعية والبحثية، الأدب، التاريخ، الجغرافيا، الفنون، والتي تهدف إلى توصيل الكتاب لأيدي القراء بثمن زهيد، حيث تدعم الهيئة سعر الكتاب بــ 50 % وبأسعار كتب تبدأ من جنيه واحد إلى عشرين جنيه، وقد تلاحظ في مبيعات هذا العام زيادة الإقبال على شراء كتب النشر الإقليمي، حيث تم بيع عدد كبير من إبداعات الكُتاب بالأقاليم والتي أوشكت على النفاذ من جناح الهيئة بالمعرض.تنوعت الإصدارات داخل السلاسل ومنها "الذخائر، الدراسات الشعبية، روائع المسرح العالمي، كتابات نقدية، حكايات مصر، أفاق عالمية،... وغيرها"، بالإضافة لإصدارها سلسلة جديدة بعنوان "الهوية" والتي تضم 10 أجزاء تتناول تاريخ مصر منها "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" تأليف ميلاد حنا، كتاب "تكوين مصر" تأليف محمد شفيق غربال، بجانب ترجمة بعض الروايات من الأدب العالمى، ومن السلاسل الأكثر مبيعا "روائع المسرح العالمي، الذخائر، آفاق عالمية" وتضم مجموعة كبيرة من الكتب المترجمة، منها "سوار العقيق" تأليف ألكسندر كوبرين، ترجمة بكر يوسف، "الشقيقان" لألكس تولستوي، ترجمة محمد بدران، "أصل الشيوعية الروسية" لنيقولا برديائف، ترجمة فؤاد كامل، "مولد إنسان" تأليف مكسيم غوركى، ترجمة غائب طعمة فرمان، "الآباء والبنون" لإيفان تورعتيف، ترجمة خيرى الضاحن، "الموسيقي الأعمى" لفلاديمير كورولينكو، ترجمة سامي الدروبي، إضافة إلى سلسلة إصدارات خاصة منها كتاب بعنوان "يعقوب صنوع رائد المسرح المصري ومسرحياته المجهولة" لنجوى عانوس، "وقائع لم يذكرها التاريخ، وتواصل الهيئة مبيعاتها حتى نهاية فعاليات المعرض.