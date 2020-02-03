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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف سبب حريق «مشروعات الصرف الصحي» بالجيزة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:49 ص
حريق
حريق
ندى حمدي
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات اندلاع حريق بالهيئة العامة لمشروعات الصرف بوزارة الري، والذي أسفر عن تلفيات دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن الحريق نشب جراء حدوث ماس كهربائي في لوحة مفاتيح بإحدى غرف المبنى، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده قبل الامتداد لباقي المبنى.

وأضافت تحريات العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، أن الحريق خلف تلفيات وأضرار انحصرت في الغرفة التي وقع بها الحريق، وجزء من الممر بالدور الخامس، والتلفيات عبارة عن عدد من المكاتب وأجهزة الكمبيوتر وآلات التصوير.

ولم يسفر الحريق عن إصابات أو خسائر بشرية بعد انصراف كافة الموظفين والعاملين بالهيئة، وأن فرد أمن هو من لاحظ تصاعد أدخنة من الغرفة بالطابق الخامس، وانتدبت نيابة قسم الجيزة خبراء الأدلة الجنائية لفحص الحريق، وتحديد أسبابه والأضرار التي خلفها.

كانت تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في الهيئة العامة لمشروعات الصرف الصحي بوزارة الري وانتقلت علي الفور قوات الدفاع المدني، وتمكنت من إخماد النيران ومنع امتدادها لباقي المبنى.

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