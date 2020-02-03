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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأرقام.. التنمية المحلية تستعرض شكاوى المواطنين في 30 يومًا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:47 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبوالمحاسن
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كشف وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إجمالي ما تلقته مبادرة "صوتك مسموع" من مشكلات، خلال شهر يناير الماضي.

وقال شعراوي، إن شكاوى المواطنين، تنوعت بين شكاوى للقمامة والتي بلغ عددها 867 شكوى والإشغالات 540 شكوى ثم التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 101 شكوى، ومخالفات البناء 79 شكوى، وشكاوى الفساد 34 شكوى، بالإضافة إلى تلقي المبادرة عدة مقترحات تم بحثها ودراستها بالتنسيق مع المحافظات.

وأكد شعراوي، أن التقرير الذي تلقاه من القائمين على مبادرة صوتك مسموع، رصد استقبال خدمة "الواتس آب" خلال الشهر 1311 شكوى مستوفاة تم حلها بنسبة 82 %، وصفحة فيسبوك 750 شكوى تم حلها بنسبة 64% والبريد الالكتروني 29 شكوى تم حلها بنسبة 76% وتلقي الخط الساخن 318 اتصالًا تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى التي ترد للمبادرة.

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