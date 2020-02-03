«الصحة»: لم نرصد أي إصابات بـ«كورونا» حتى الآن

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه لم يتم رصد إصابات أو اشتباه إصابات بفيروس كورونا داخل مصر، لافتًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها متأهبة ومستعدة.وأكد خالد مجاهد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن وزارة الصحة بمستشفياتها مستعدة لاستقبال المصريين العائدين من الصين وإمداد المستشفيات بكل التخصصات الطبية، مشيرًا إلى أنه جرى تخصيص فندق من 3 أبراج لإقامة المصريين العائدين من الصين وجرى تجهيزه بعيادات خارجية بها كل التخصصات الطبية ومعامل خاصة بالتحاليل والأشعة.وأوضح أنهم يتعاملون مباشرة مع المصريين العائدين من الصين فور وصولهم للمطار بالكشف الطبي عليهم وإجراء الفحوصات الطبية، وفي حال وجود أي أعراض يتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما وهي فترة حضانة الفيروس ويجرى وضعهم تحت الرعاية الطبية.