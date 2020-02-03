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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وحدات طبية متنقلة بمستشفى سعاد كفافى لتطوير قوافل علاج غير القادرين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:47 ص
جريدة الدستور
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انتهت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من تطوير مجموعة من الوحدات الطبية المتنقلة لتستخدمها مستشفى سعاد كفافى الجامعى فى تنظيم العديد من القوافل الطبية تجوب المحافظات النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وذلك تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة، أن هذه القوافل الطبية تأتي في صدارة الأنشطة الإنسانية التي تحرص مستشفى سعاد كفافى على تنظيمها وفق برنامج زمنى يستهدف فى المقام الأول تقديم خدمات طبية متكاملة فى جميع التخصصات على مدار العام.

وصرح الدكتور محمد صفوت مدير عام مستشفى سعاد كفافى الجامعي أنه استكمالاً للدور الرائد الذي تقوم به المستشفى في مجال تقديم الخدمات الطبية وتطوير الوحدات المتخصصة داخل المستشفى تم الانتهاء من تركيب جهاز تفتيت حصوات الكلى بالموجات التصادمية ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف افتتاح العديد من الوحدات الطبية المتخصصة والدقيقة في العديد من المجالات الطبية المختلفة.

وأضاف أن هذا الجهاز يعد من أحدث الأجهزة المخصصة والتى يتم استخدامها لهذا الغرض وذلك نظراً لما يتضمنه من مميزات تقنية تعتمد على أحدث ما توصل اليه العلم فى هذا المجال فقد أصبحت عملية التفتيت من خلال هذا الجهاز أكثر دقة نظراً لما يتمتع به من كفاءة على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية الى جانب فاعليته فى تحقيق أعلى مستوى من النتائج دون أي مضاعفات على المريض وهو أمر فى منتهى الأهمية بالنسبة للمصابين بأمراض الكلى والمسالك البولية.

ويأتى ذلك فى إطار الالتزام بالمسؤولية المجتمعية من خلال تقديم خدمات طبية مجانية لغير القادرين وهو ما يعكس بوضوح رسالتها فى تحقيق الشفاء وتخفيف آلام جموع المواطنين في ربوع مصر.
وحدات طبية متنقلة بمستشفى سعاد كفافى لتطوير قوافل علاج غير القادرين
وحدات طبية متنقلة بمستشفى سعاد كفافى لتطوير قوافل علاج غير القادرين
وحدات طبية متنقلة بمستشفى سعاد كفافى لتطوير قوافل علاج غير القادرين
وحدات طبية متنقلة بمستشفى سعاد كفافى لتطوير قوافل علاج غير القادرين

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