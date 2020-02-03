السعودية: الطلاب القادمون من ووهان لا يعانون «كورونا»

قالت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، إن الطلاب السعوديين القادمين من ووهان الصينية لا يعانون من فيروس كورونا.وأضافت أنه سيتم عزل الطلاب القادمين من ووهان احترازيًا لمدة 14 يومًا تحت الإشراف الطبي، وذلك لعمل فحوصات إضافية لهم.وكانت وزارة الصحة السعودية، قد حددت بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى السعودية بعد انتشاره في الصين، وذلك في دليل إرشادي تم تعميمه على المنشآت الصحية.وتضمنت تلك الإجراءات، تفعيل محطات الفرز التنفسي عند مداخل مرافق الرعاية الصحية ومنشآتها، لضمان الاكتشاف المبكر للمصابين بمرض تنفسي حاد، وتطبيق الاحتياطات التلامسية والرذاذية عند التعامل مع أي حالة "مشتبهة أو مؤكدة".