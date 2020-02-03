رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

منها البحيرة.. 9 محافظات استجابت لشكاوى المواطنين في يناير

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:44 ص
اللواء محمود شعراوي،
اللواء محمود شعراوي،
أحمد أبوالمحاسن
طباعة
قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة في استقبال شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد حلول لها.

وأكد أن أكثر المحافظات استقبالًا وتعاملًا مع شكاوى وطلبات المواطنين عن طريق "صوتك مسموع" خلال شهر يناير هي: القليوبية، والجيزة، ومطروح، والبحيرة، ودمياط، وبني سويف، وأسوان وجنوب سيناء، والوادي الجديد، مشيدًا باستجاباتهم للشكاوى الواردة لمبادرة "صوتك مسموع" والتحرك السريع لحلها على أرض الواقع والتنسيق الفعال والمتميز مع فريق عمل المبادرة.

وكان وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، تلقى تقريرا من القائمين على مبادرة "صوتك مسموع"، يتضمن إجمالي المشكلات التي استقبلتها المبادرة خلال يناير الماضي، ونسب حلها وتفاعل المحافظات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

احصل على نتيجة الصف الثانى الثانوى بالرقم القومى

منذ حوالي 17 ساعة

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

منذ نصف ساعة

إصابة خالد جلال بأزمة قلبية

منذ حوالي 13 ساعة

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة منال سلامة

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

إجراءات استخراج تصريح دفن (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

الصحة

باحثون يبتكرون عضلة لتنظيم درجة حرارة خلال التعرق

50 عقارا لأغراض طبية تحارب السرطان

11 عادة خاطئة يوميًا تتسبب فى الوزن الزائد للجسم

تطعيم الإنفلونزا يحمي من الأزمات القلبية

منوعات

ثوران بركان فى جزيرة بجنوبى اليابان

تكريم «برايانت» قبل انطلاق نهائي دوري كرة القدم الأمريكي

إقبال متزايد من الرجال على زيادة طولهم لجذب النساء

16 خطوة لحماية بياناتك على هاتفك المحمول عند سرقته

مقالات الرأي
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «١-٢»
د. منى حلمى
العدالة بين الأزواج والزوجات.. «الطريق المختصر» لتجديد الخطاب الدينى
د.أحمد الخميسى
يا إلهى.. كم تنتهى الأشياء بسرعة مذهلة
ماجد حبته
لقاء على «لا شرف» أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

«سمك» و «أصيل» يعتذران عن فنون القاهرة

أحمد مختار: أنواع الكتابة تختلف حسب الفنون

«الأنفوشي للموسيقى العربية» تحيي حفلا بالسادات

الأربعاء.. عرض فيلم جوائز الأوسكار Argo بالثقافة السينمائية