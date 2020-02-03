منها البحيرة.. 9 محافظات استجابت لشكاوى المواطنين في يناير

قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة في استقبال شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد حلول لها.وأكد أن أكثر المحافظات استقبالًا وتعاملًا مع شكاوى وطلبات المواطنين عن طريق "صوتك مسموع" خلال شهر يناير هي: القليوبية، والجيزة، ومطروح، والبحيرة، ودمياط، وبني سويف، وأسوان وجنوب سيناء، والوادي الجديد، مشيدًا باستجاباتهم للشكاوى الواردة لمبادرة "صوتك مسموع" والتحرك السريع لحلها على أرض الواقع والتنسيق الفعال والمتميز مع فريق عمل المبادرة.وكان وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، تلقى تقريرا من القائمين على مبادرة "صوتك مسموع"، يتضمن إجمالي المشكلات التي استقبلتها المبادرة خلال يناير الماضي، ونسب حلها وتفاعل المحافظات.