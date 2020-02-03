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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط كميات من البويات للتلاعب بتاريخ صلاحياتها في بورسعيد

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:43 ص
جريدة الدستور
بورسعيد/شيماء رشاد
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ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، اليوم الاثنين، كميات من البويات تم التلاعب بتاريخ صلاحياتها.

أسفرت حملة لإدارة التجارة الداخلية، ومفتشي الرقابة التجارية عن ضبط 200 كيلو جرام من البويات والدهانات تم التلاعب بتاريخ صلاحياتها، حيث تبين أنه مدون عليها تاريخين لانتهاء الصلاحية، وذلك داخل أحد المحال التجارية بحي العرب، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر رقم 310 لسنة 2020 جنح العرب، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكن رجال الرقابة التجارية من تحرير محضر رقم 471 لسنه 2020 لأحد المحال التجارية بحرفيين الزهور، لحيازة 50 عبوة بويات سيارات غير مدون عليها أي بيانات للصلاحية، وتقدر بحوالي 30 ألف جنيه، بالمخالفة للقانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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