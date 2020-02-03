سائق «لودر» يدس طفلًا في القليوبية

لقى طفل مصرعه إثر اصطدام "لودر" به أثناء لعبه بالشارع في منطقة عزبة أبو خضرة بمدينة شبين القناطر، تم نقل جثة الطفل لمستشفى شبين العام لاتخاذ اللازم.تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بورود إشارة من مستشفى شبين العام، بوصول جثة الطفل "محمد.م.ط" 4 سنوات، جثة هامدة.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين قيام سائق "اللودر" ويدعي "عبد الله" 33 سنة، باصطدام الطفل أثناء قيامه بأعمال حفر، معلا أنه لم يشاهد الطفل لعدم وجود إضاءة جيدة، مما أدى إلى الاصطدام به، وتهشيم رأسه ولقى مصرعه في الحال، وتم نقله للمستشفى.