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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التنمية المحلية: حل 96% من شكاوى المواطنين في يناير

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:40 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبوالمحاسن
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أشاد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بالقائمين على مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة، بجانب المحافظين، لدعمهم لنجاح المبادرة، وسرعة العمل على إيجاد حلول واقعية لشكاوى المواطنين.

وأكد شعراوي أن "مبادرة صوتك مسموع" استقبلت منذ انطلاقها وحتى الآن أكثر من 107 آلاف رسالة منها أكثر من 26 ألف شكوى تم حل 96% منها، وبلغ عدد المتابعين لصفحة المبادرة على فيسبوك أكثر من 21 ألف متابع، وعدد المشاهدات 5659 مشاهدة.

وأوضح تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية عن جهود المبادرة خلال شهر يناير الماضي، أن "صوتك مسموع" تلقت 7 آلاف رسالة منها 1621 شكوى تم التفاعل معها من قبل العاملين بالمبادرة بمقر الوزارة بالتنسيق والتواصل مع المحافظات المعنية ونجحت المبادرة في حل 1276 شكوى بنسبة 78،7% وجاري حل 345 شكوى، لافتًا إلى أن، أكثر المحافظات استقبالًا وتعاملًا مع شكاوى وطلبات.

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