إصابة خالد جلال بأزمة قلبية

أصيب المخرج المسرحي خالد جلال، بأزمة قلبية مفاجئة، صباح اليوم، وجرى نقله لأحد المستشفيات الخاصة، تمهيدا لإجراء قسطرة بالقلب خلال ساعات.وكشف مصدر مقرب من المخرج المسرحي، أنه تعرض للأزمة أثناء تواجده بمنزله، وأن زوجته طلبت الإسعاف على الفور لنقله إلى المستشفى، بعدما شعرت أن الوضع خطيريذكر أن خالد جلال أخرج العديد من الأعمال المسرحية منها "سينما مصر"، "سلم نفسك" وغيرها، وقدم من خلالها الكثير من الوجوه الشابة.