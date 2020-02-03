الرئيس الفلسطيني يترأس جلسة مجلس الوزراء اليوم

أفادت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيترأس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في رام الله.ومن المقرر أن تتناول الجلسة التطورات السياسية في أعقاب إعلان الإدارة الأمريكية لـ خطة السلام.وكان الرئيس عباس ألقى السبت الماضى كلمة حول خطة السلام الأمريكية خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية، مؤكدًا قطع العلاقات مع الإدارة الأمريكية والجانب الإسرائيلى.ويعقد اليوم بالمملكة العربية السعودية وتحديدا مدينة جدة اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي لوزراء الخارجية العرب لبحث الملف ذاته.والسبت المقبل يجتمع رؤساء البرلمانات العربية بدعوة من رئيس مجلس النواب الأردني لبحث خطة السلام الأمريكية وتأثيرها على القضية الفلسطينية.