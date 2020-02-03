أحمد عطا الله يوقع كتابه «فلان الفلاني» بالمعرض اليوم

تقيم دار الشروق للنشر٬ في الرابعة وحتى الخامسة من مساء اليوم٬ بجناحها الكائن في معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ قاعة 1 جناح 7 B. حفل توقيع وإطلاق كتاب "فلان الفلاني" للكاتب الصحفي أحمد عطاالله.وبحسب الناشر: "الكتاب يقدم للقارئ مجموعة بورتريهات، حيث يتناول أكثر من 60 شخصية، لا يجمعهم زمن واحد أو مهنة واحدة، لا يقدم سيرة حياة لهم، لكنه يرصد مسارًا مختزلًا وانتقائيًا، عن كل واحد منهم، ليُعيد الكاتب تقديمهم تحت مظلة قصيدة شعرية "الحكاية"، بأسلوب مباشر وغير مباشر، كل بيت من القصيدة، هو عنوان لفصل.ومما جاء في الكتاب نقرأ: "أنا المراكبي اللي داير يلف البر في الميه"، يرسم المؤلف صورة قلمية عن "جو"، الملحن الذي يسعى للانتحار، و"ألفا تيتو ليمي" الشاب الذي عاش 45 سنة من حياته يبحث عن إثبات جنسيته المصرية، والأديب "بكر" الكذاب الماهر، الذي يدعي تجارته في الملح بإفريقيا، في حين أنه يُعالج في معهد القلب، وفي الموت يحتار أصدقاؤه في إيجاد قبر له، و"أحمد مايكل"، مقلد رقصات مايكل جاكسون، الذي يحصل على الجنسية الهولندية، غير أنه لا يعرف كيف يذهب إلى هولندا ويزور ابنته، و"جيمي" الراقص الإفريقي الذي يجلس مساء كل يوم على مقهى مجاور لمسرح متربول، في انتظار "أوردر" للعمل لم يأتِ منذ عامين.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.