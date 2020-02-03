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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة القاهرة تضع أول ميثاق أخلاقي لهيئة التدريس ومعاونيهم

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:35 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
إسراء جمال
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انتهت جامعة القاهرة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وتحت إشراف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، من إعداد الميثاق الأخلاقي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، في إطار الحفاظ على التقاليد الجامعية والمساهمة في الارتقاء بسمعة الجامعة وضمان استمرارية ريادتها كمثل أعلى لأفراد المجتمع.

ويتضمن الميثاق الأخلاقي؛ القيم الجامعية التي يجب أن يتحلى بها أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، والقيم الأخلاقية للبحث العلمي مثل الالتزامات والضوابط الأخلاقية لفريق البحث، والمبادئ الأخلاقية العامة لإجراء البحوث على البشر، والمبادئ الأساسية لرعاية واستخدام الحيوانات في الأغراض العلمية، كما يتضمن الميثاق الواجبات والمسؤوليات التي يجب أن يلتزم بها عضو هيئة التدريس، والحقوق التي يتمتع بها، والقوانين المنظمة التي يخضع لها.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن علاقة عضو هيئة التدريس بالجامعة علاقة متشعبة، حيث تشمل علاقته بطلابه وزملائه وإدارة الجامعة والبحث العلمي والمجتمع الذي ينتمي إليه، مضيفًا أن كل علاقة من هذه العلاقات المتشعبة تحتاج إلى وضع مبادئ أخلاقية تحكمها، وأن ميثاق الشرف يحكم تلك العلاقات ويضمن حسن الأداء، حتى تؤدي الجامعة الدور المنوط بها باعتبارها واحدة من أهم مؤسسات المجتمع.

وأوضح أن الميثاق الأخلاقي يهدف إلى تعزيز دور الأستاذ الجامعي في العملية التعليمية، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، وتطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس للالتزام بميثاق أخلاقيات المهنة نصًا وروحًا وتوجهًا وسلوكًا.

وأشار إلى أن من أهم أهداف الميثاق تعزيز التعاون بين الأستاذ الجامعي وزملائه والبيئة المحيطة به وطلابه والعاملين معه، وأن يكون معيارًا لسلوك أعضاء هيئة التدريس فيما يتصل بعلاقاتهم المهنية مع طلابهم وزملائهم والمجتمع ككل، وتوضيح الالتزامات المهنية أمام زملاء المهنة الواحدة في ضوء القوانين المنظمة، وتشجيع الأفراد في الجامعة على المشاركة الفعالة في كل ما يهم الجامعة سواء من الناحية الأكاديمية أو الإدارية.

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