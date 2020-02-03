قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 13 مواطنًا فلسطينيًا، وذلك من مختلف مناطق الضفة الغربية.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين بأن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك عدة منازل ومقر شركة أدوية غرب الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير واذنا وحلحول، وعملت على إيقاف السيارات وتفتيشها والتدقيق في هويات المواطنين.