الهند تسجل ثالث حالة إصابة بـ «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، اكتشاف ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا في ولاية كيرالا الهندية، وذلك بعد مرور يوم واحد على ظهور ثاني حالة إصابة بالفيروس ذاته.وأكدت وزارة الصحة في بيان نقلته صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية، أن حالة المريض الذي عاد مؤخرًا من بؤرة الفيروس بمدينة ووهان الصينية مستقرة وتتم متابعته عن كثب.وقالت مصادر هندية إن نتيجة الاختبار الذي خضع له المصاب الثالث، الذي كان يدرس الطب في ووهان، كانت إيجابية وكان المصابان الأول والثاني أيضًا طالبين في كلية الطب ذاتها بجامعة ووهان.وطمأنت وزيرة الصحة في ولاية كيرالا، كيه كيه شالاجا، سكان الولاية بأنه لا داعي للذعر وأن الهند ستتغلب على هذا التحدي كما تعاملت مع فيروس نيباه الذي تفشى منذ عامين.وأوضحت أن العزل هو أفضل طريقة لاحتواء العدوى الثانوية للفيروس، وأن الحالتين المصابتين بالفيروس تستجيبان بشكل جيد للعلاج، مؤكدا خضوع المريضين الأول والثاني للعزل، فضلًا عن خضوع ما لا يقل عن 64 شخصًا خالطوا المريض الأول للحجر الصحي.