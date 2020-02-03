حواجز حديدية بمحيط أعمال إحلال «خط طرد» بالزمالك لمنع الكثافات

دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء عمرو البيلي برجال المرور والخدمات المعنية ووضع الحواجز الحديدية بمحيط أعمال "خط طرد" بمنطقة الزمالك، لمواجهة كثافات مرورية متوقعة وتسيير الحركة، وذلك بسبب تنفيذ بعض أعمال الصرف الصحي.وأكد مصدر أمني بأن الأعمال تتضمن إحلال وتجديد "خط طرد" بمحطة الزهرية بمنطقة الزمالك بطول 200 مترًا، مما يستلزم الغلق الكلي لشارع صالح سليم من أمام مستشفى المعلمين مع توجيه حركة المرور تجاه ميدان الجزيرة.وأضاف المصدر بأن الأعمال تستغرق 7 أيام على أن يتم تنفيذ الأعمال ليلًا ونهارًا لتنفيذ أعمال الحفر المكشوف بمنتصف شارع صالح سليم من أمام محطة طرد الزهرية بشارع صالح سليم، وحتى شارع السرايا بطول 200 مترًا.عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.