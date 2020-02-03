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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: التدريبات العسكرية بين سول وواشنطن ليست محدودة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:27 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
ا ش ا
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نفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، صحة بعض التقارير الإخبارية التي أفادت بأن التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستكون محدودة على خلفية اتفاق 19 سبتمبر العسكري بين الكوريتين، مؤكدة أن التدريبات العسكرية بين سول وواشنطن لن تكون محدودة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تشوي هيون-سو - في مؤتمر صحفي دوري نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - إن التقارير الإخبارية التي أشارت اليوم إلى أن التدريبات العسكرية المشتركة بين سول وواشنطن ستكون محدودة بسبب اتفاق 19 سبتمبر العسكري بين الكوريتين، غير صحيحة، مشددة على أن سلاح المدرعات يجري التدريبات العسكرية مثل إطلاق النار في إطار الالتزام بالاتفاق العسكري الموقع بين الكوريتين في عام 2018، موضحة أن التدريبات تجري كما كان مخططا لها.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الدفاع في سول أن ميزانية هذا العام للتدريبات العسكرية زادت بنسبة 7ر58 بالمائة عن العام الماضي لترتفع من 11 مليار وون (24ر9 مليون دولار) إلى 8ر29 مليار وون (25 مليون دولار).

كما زادت الميزانية للتدريبات العسكرية المشتركة في الخارج بنسبة 4ر139 بالمائة لترتفع من 2ر9 مليار وون (7ر7 مليون دولار) إلى 9ر15 مليار وون(13 مليون دولار).

ومن التدريبات العسكرية المشتركة في الخارج سينضم الجيش الكوري الجنوبي لأول مرة إلى مناورات "النجم الساطع" بين مصر والولايات المتحدة ومناورات "ريمباك" العسكرية البحرية الدولية وغيرهما خلال العام الجاري.

يُذكر أن الاتفاق العسكري بين الكوريتين جاء بهدف إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، وبموجبه اتفقتا على وقف الأعمال العدوانية وإزالة نقاط الحراسة في المنطقة منزوعة السلاح وغيرها.

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