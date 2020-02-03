مدير إدارة المرور يتفقد الخدمات بالطرق السريعة

تفقد اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، صباح اليوم الإثنين، الخدمات المرورية على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات، مشددا على تحقيق الأمن والسيولة المرورية.كما تفقد مدير الإدارة قطاعات الطرق الدائرية المختلفة التابعة للإدارة، وكذلك طريق الإسكندرية الصحراوي، وراقب حركة السير بالطريق الدولي الساحلي، عن طريق الربط بين غرف العمليات المختلفة.كما راقب مساعد الوزير، حركة المرور بالطرق البعيدة، عن طريق كاميرات المراقبة، ونبه على تحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية.ونشرت الإدارة الأقوال الأمنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعي بالطرق للحفاظ على أمن وأمان الطريق.وتم نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.وأمر مساعد الوزير بتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة، وذلك يهدف بالدرجة الأولى إلى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون إلى حوادث لا قدر الله أو مشكلات بسبب أعطال سياراتهم، والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها في أقرب محطة خدمة، وذلك على مدى 24 ساعة، من خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام الآتية: (01221110000 24021233).