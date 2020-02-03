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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التأمين» يحول دفة بورصة دبي للصعود بمستهل التعاملات

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:23 ص
بورصة دبي
بورصة دبي
اكرم عمران
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حولت المؤشر العام لسوق دبى المالى، دفته من هبوط الأمس إلى الصعود لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.49% رابحا 13.47 نقطة ليصل إلى مستوى 2779.96 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع التأمين.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 16.1 مليون سهم محققة ما قيمته 14.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 316 صفقة لعدد 24 سهما، وارتفع 18 سهما، وانخفضت 4 أسهم، واستقر سهمين.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.62%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.41%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.30%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة عمان للتأمين بنسبة 11.30%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.02%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.29%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 1.63%.

وفى سياق متصل، أعلنت شركة عمان للتأمين، عن بدء إجراءات الحصول على 49% إضافية من أسهم رأسمال شركة دبى ستار سيجورتا إيه إس الممتازة المتداولة، وهى الشركة التابعة لشركة عمان للتأمين، ومن ثم توقيع عقد بيع وشراء على أن تخضع الإجراءات المذكورة لموافقة الجهات الرقابية.

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