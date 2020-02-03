بورصة البحرين تتجاهل تراجعات أسواق الخليج وتواصل الصعود

واصل المؤشر العام لسوق البحرين المالى، ارتفاعاته لليوم الثاني على التوالي لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، متجاهلا التراجعات التى أصابت أسواق الخليج، حيث ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.15% رابحا 2.47 نقطة ليصل إلى مستوى 1662.13 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 536.6 ألف سهم بقيمة 159.3 ألف دينار.وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 10.65% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.04%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.15% مدفوعا بصعود سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.32%.وفى سياق متصل، أعلن مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 126.302 ألف سهم من أسهمها أسهم الخزينة فى سوق دبى المالى وبورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 74.885 مليون سهم إلى 75.011 مليون سهم (3.385% من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 2 فبراير.