بطعنة نافدة.. مصرع صاحب كافتيريا في مشاجرة مع عامل بالقليوبية

لقى صاحب كافتيريا مصرعه في مشاجرة مع عامل بسبب خلافات بينها، حيث تعدى المتهم على المجني عليه "بمطواة" فأصابه إصابة أودت بحياته، وجرى نقل الجثة للمستشفى لاتخاذ اللازم.تلقي العميد محمد سمير مأمور مركز بنها بلاغا بوصول "سامح.م.ع" صاحب كافتيريا، ومقيم بالرملة، إلى المستشفى جثة هامدة أثر إصابته بجرح طعني بالفخذ الأيمن، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.اتهم والد المجني عليه محمد الجزار، عامل، بالتعدي على نجله، بسبب خلافات سابقة بينهما، وأوضح أنه حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض محدثًا إصابته التي أودت بحياته وفر هاربا.بسؤال شاهد الواقعة "محمود"، صاحب محل "أيس كريم"، ومقيم ذات العنوان، أيد مضمون ما جاء بالفحص، وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتم بارشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة والتحفظ عليه.