«السلع الاستهلاكية» تقود تراجعات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

دفعت التراجعات التى منيت بها 7 قطاعات، مؤشرات بورصة الكويت، نحو الهبوط لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.24% خاسرا 15.290 نقطة ليصل إلى مستوى 6271.23 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.10% خاسرا 6.980 نقطة ليصل إلى مستوى 6994.97 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.67% خاسرا 32.6 نقطة ليصل إلى مستوى 4836.11 نقطة.وجرى التداول بمستهل التعاملات على 75.3 مليون سهم بقيمة 11.5 مليون دينار كويتى عبر 3460 صفقة.وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.26%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.39%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.05%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.29%، فقطاع المواد الأساسية بنسبة 0.27%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%.وجاء سهم "شركة المصالح العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.59%، تليه شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 6.22%، ثم شركة الأمان للاستثمار بنسبة 4.22%، فيما تصدر سهم " شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 9.86%، ثم شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 9.49%.وفى سياق متصل، أعلن البنك الأهلى الكويتى عن توقيع اتفاقية بيع وشراء مع "بانك آند كلاينتس بي.إل.سي"؛ للاستحواذ على البنك بالكامل، وهو بنك مُرخص بالكامل في المملكة المتحدة (بريطانيا).وقال البنك، فى بيان لبورصة الكويت، اليوم الاثنين، أنه سيتطلب استكمال هذا الاستحواذ الحصول على موافقة السلطات الرقابية في الكويت والمملكة المتحدة، على أنه يصعب تحديد الأثر المالي في الفترة الحالية على أن يتم الإعلان عنه لاحقا.كانت أرباح البنك تراجعت 43% فى التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل إلى 15.428 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 27.058 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2018.