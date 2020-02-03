رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«السلع الاستهلاكية» تقود تراجعات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:19 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
اكرم عمران
طباعة
دفعت التراجعات التى منيت بها 7 قطاعات، مؤشرات بورصة الكويت، نحو الهبوط لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.24% خاسرا 15.290 نقطة ليصل إلى مستوى 6271.23 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.10% خاسرا 6.980 نقطة ليصل إلى مستوى 6994.97 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.67% خاسرا 32.6 نقطة ليصل إلى مستوى 4836.11 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 75.3 مليون سهم بقيمة 11.5 مليون دينار كويتى عبر 3460 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.26%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.39%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.05%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.29%، فقطاع المواد الأساسية بنسبة 0.27%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%.

وجاء سهم "شركة المصالح العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.59%، تليه شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 6.22%، ثم شركة الأمان للاستثمار بنسبة 4.22%، فيما تصدر سهم " شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 9.86%، ثم شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 9.49%.

وفى سياق متصل، أعلن البنك الأهلى الكويتى عن توقيع اتفاقية بيع وشراء مع "بانك آند كلاينتس بي.إل.سي"؛ للاستحواذ على البنك بالكامل، وهو بنك مُرخص بالكامل في المملكة المتحدة (بريطانيا).

وقال البنك، فى بيان لبورصة الكويت، اليوم الاثنين، أنه سيتطلب استكمال هذا الاستحواذ الحصول على موافقة السلطات الرقابية في الكويت والمملكة المتحدة، على أنه يصعب تحديد الأثر المالي في الفترة الحالية على أن يتم الإعلان عنه لاحقا.

كانت أرباح البنك تراجعت 43% فى التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل إلى 15.428 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 27.058 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2018.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

منذ حوالي 9 ساعات

10 معلومات عن فيروس «h5n1» المسبب لإنفلونزا الطيور فى الصين

منذ حوالي 7 ساعات

كواليس تصوير مسلسل «البرنس» لمحمد رمضان

منذ حوالي 22 ساعة

احصل على نتيجة الصف الثانى الثانوى بالرقم القومى

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة منال سلامة

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

إجراءات استخراج تصريح دفن (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

الصحة

باحثون يبتكرون عضلة لتنظيم درجة حرارة خلال التعرق

50 عقارا لأغراض طبية تحارب السرطان

11 عادة خاطئة يوميًا تتسبب فى الوزن الزائد للجسم

تطعيم الإنفلونزا يحمي من الأزمات القلبية

منوعات

ثوران بركان فى جزيرة بجنوبى اليابان

تكريم «برايانت» قبل انطلاق نهائي دوري كرة القدم الأمريكي

إقبال متزايد من الرجال على زيادة طولهم لجذب النساء

16 خطوة لحماية بياناتك على هاتفك المحمول عند سرقته

مقالات الرأي
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «١-٢»
د. منى حلمى
العدالة بين الأزواج والزوجات.. «الطريق المختصر» لتجديد الخطاب الدينى
د.أحمد الخميسى
يا إلهى.. كم تنتهى الأشياء بسرعة مذهلة
ماجد حبته
لقاء على «لا شرف» أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

«سمك» و «أصيل» يعتذران عن فنون القاهرة

أحمد مختار: أنواع الكتابة تختلف حسب الفنون

«الأنفوشي للموسيقى العربية» تحيي حفلا بالسادات

الأربعاء.. عرض فيلم جوائز الأوسكار Argo بالثقافة السينمائية