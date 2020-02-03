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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مدبولي»: مصر مهتمة بالتعاون مع «الاستثمار الأوروبي» بـ4 قطاعات

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:17 ص
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فلافيا بلانزا، مدير عمليات التمويل لدول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي.

حضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمي للبنك.

وخلال الاجتماع، أشارت بلانزا إلى اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي في نوفمبر 2019، وما أشار إليه من استعداد البنك لزيادة التمويل المخصص لمصر في مشروعات عالية الجودة، تتميز بالاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتسهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل.

وأضافت أن البنك يسعى للتعرف على أولويات الحكومة المصرية للمشروعات التى ترغب في زيادة حجم التمويل المخصص لها، وأنها لذلك عقدت اجتماعات مع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية للتعرف على تلك الأولويات، ومراجعة برامج التعاون القائمة.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، والذى يعد أحد شركاء مصر الاستراتيجيين في التنمية منذ عام 1979.

وأكد مدبولي أهمية المشروعات الجاري تنفيذها فى إطار محفظة التمويل الحالية والتى تقترب من 2 مليار يورو فى مشروعات المياه والصرف الصحي والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى ما توليه مصر خلال المرحلة المقبلة من اهتمام بتعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي فى قطاعات المياه، سواء تحلية مياه البحر، أو معالجة مياه الصرف الصحي، والنقل، والتعليم، والصحة.

واختتم مدبولي حديثه بتوجيه وزارة التعاون الدولي باستكمال المشاورات الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، من أجل الاتفاق حول تفاصيل برامج التمويل الجديدة.

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