اجتماع لمتابعة تنفيذ «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية الجديدة

عقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، اجتماعًا مع شركات المقاولات المُنفذة، واستشاري مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة (كابيتال بارك) بموقع العمل، لمتابعة الالتزام بالبرامج الزمنية المكثفة لتنفيذ الأعمال المختلفة بالمشروع، وبحث أي معوقات تأخر معدلات التنفيذ.وقال المهندس خالد عباس، إن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه منذ أيام بالشركات المنفذة للمشروع، حيث كلف بعقد اجتماع أسبوعى بموقع المشروع، بين مسئولى الوزارة، وشركات المقاولات، واستشارى المشروع، لدفع معدلات التنفيذ، وتذليل العقبات، وذلك بخلاف المتابعة اليومية من فريق العمل الخاص بمتابعة المشروع.وأشار إلى الرد على جميع الاستفسارات الفنية المقدمة من بعض الشركات، وذلك خلال الاجتماع، مؤكدًا أن الوزارة تقدم كل الدعم والتسهيلات اللازمة للإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع القومى الهام، الذى يحقق جودة الحياة للمواطن المصرى، حيث إنه تم تشكيل مجموعة عمل متكاملة للإشراف على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة جميع النواحى الفنية والمالية والإدارية، وغيرها من أجل تذليل وحل جميع العقبات، ودفع معدلات الإنجاز.واستعرض المهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموقف التنفيذى للمشروع، وتقدم الأعمال طبقًا للبرنامج الزمنى للتنفيذ، والقطاعات الجاهزة للافتتاح خلال العام الحالى ٢٠٢٠.ولفت إلى أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهى حدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئى العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.وأضاف الحدائق المركزية بمشروع "كابيتال بارك" تنقسم من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية، وطابعًا بصريًا وعمرانيًا مميزًا، فالقطاع الأول "CP 01"، بمساحة 375 فدانًا، وهو القطاع الذى يحاكى البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعة، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (الحديقة الإسلامية – الحديقة المُغطاة – النادى الاجتماعى – المنتجع الصحى المتكامل – البحيرات والمطعم)، والقطاع الثانى "CP 02"، بمساحة 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزًا رئيسيًا للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم هذا الجزء أكثر من 240 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة الأعمال الفنية – الحديقة التراثية – منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح) بإجمالى مساحة أكثر من 60 فدانًا، أما القطاع الثالث "CP 03"، بمساحة 309 أفدنة، وهو القطاع الذى يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل فى منطقة الأعمال المركزية "CBD"، ويضم هذا الجزء حوالى 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – الساحة المركزية ومنطقة المطاعم – النادى الرياضى الترفيهى) بإجمالى مساحة أكثر من 50 فدانًا.الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يعقد اجتماعًا دوريا مع شركات المقاولات المُنفذة لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، لمتابعة معدلات التنفيذ، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشارى المشروع.