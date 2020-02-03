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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

باحثون يبتكرون عضلة لتنظيم درجة حرارة خلال التعرق

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكن فريق من الباحثين الأمريكيين فى جامعة "كورنيل" فى نيويورك، من ابتكار عضلة روبوتية ناعمة يمكنها تنظيم درجة حرارتها من خلال التعرق.

ووفقا للباحث روب شبرد أستاذ الهندسة الميكانيكية والفضائية، في جامعة "كورنيل" الأمريكية، سيمثل هذا النوع من الإدارة الحرارية، لبنة أساسية لتمكين الروبوتات غير المربوطة ذات القدرة العالية، على العمل لفترات طويلة من الزمن دون ارتفاع درجة حرارتها.

واستوحى فريق شبرد البحثي، نظام التبريد الطبيعى الموجود فى الثدييات "التعرق"، وقال تي والين عالم أبحاث: "إن القدرة على التعرق واحدة من السمات الأكثر وضوحا للإنسان، ويستفيد التعرق من فقدان الماء المتبخر لتبديد الحرارة بسرعة، ويمكن أن يبرد تحت درجة حرارة البيئة المحيطة، كما هو الحال في كثير من الأحيان، فقد قدمت البيولوجيا دليلا ممتازا للمهندسين".

وتعاون الفريق البحثي في جامعة "كورنيل"مع مختبر "كورنيل للهندسة "، لإنشاء مواد البوليمر النانوية للتعرق عبر تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تسمى التصوير المجسم متعدد المواد.

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