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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

50 عقارا لأغراض طبية تحارب السرطان

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:55 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ذكر باحثون بريطانيون، أن العقاقير الطبية التي يتم تطويرها لعلاج حالة ما قد يكون لها قيمة متوقعة في علاج حالة أخرى، مثل الأسبرين المسكن للألم، والذى تبين أنه مفيد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وألقى الباحثون نظرة جديدة على الآلاف من مركبات الأدوية لاكتشاف ما إذا كان يمكن لأي منها قتل الخلايا السرطانية دون الإضرار بالخلايا السليمة، وخلص التحقيق الطبي إلى أن مايقرب من 50 مركبا من الأدوية المعتمدة لديها قدرات غير مسبوقة لمكافحة السرطان.

وقال الدكتور تود جولوب، كبير المسؤولين العلميين في "معهد برود" التابع لجامعة "كامبريدج": "اعتقدنا أننا سنكون محظوظين إذا وجدنا حتى مركب واحد به خصائص مضادة للسرطان، ولكن فوجئنا بالعثور على الكثير من هذه الخصائص".

وأوضح الباحثون، أن الدراسة كانت عبارة عن تعاون بين باحثين في "معهد برود"، وهي هيئة مشتركة بين "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد"، و"معهد دانا فاربر للسرطان" في بوسطن بالولايات المتحدة.

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