أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوي بأسوان

توصلت "الدستور"، لأسماء المصابين بحادث تصادم سيارة ميكروباص وأتوبيس بالطريق الصحرواى ناحية غرب أسوان، صباح اليوم الاثنين، وهم:حسن عمر حسن، 24 عامًا، أصابه اشتباه نزيف داخلى بالمخ، ومحمد حسين رشوان، 18 سنة، أصابه اشتباه ما بعد الارتجاج، وعلى عبد المحسن، 19 عامًا، جرح بالركبتين، وعبد الرازق أيوب، 33 عامًا، وشخص آخر ليس لديه إثبات شخصية، 25 عامًا، أصابه اشتباه كسر بالجمجمة، محمد أحمد محمد، 18 عامًا، أصابه جرح قطعى بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد رجب أبوزيد، 24 عامًا، ومحمد بيومى، 18 عامًا، أصابه اشتباه كسر بالزراع الأيسر، ويوسف عبده، 22 عامًا جرح بالقدم الأيسر، وحاتم السيد أحمد، 17 عامًا، أصابه اشتباه كسر مضاعف بالساق الأيسر.كما أصيب، محمد خالد، 19 عامًا، بنزيف بالأنف وتورم بالعين، وأحمد عبد الرحمن، 35 عامًا، باشتباه كسر بالجمجمة وجرح بالوجه، ومحمد موسى، 25 عامًا، باشتباه كسر فى القدم اليسرى، ومحمد صبرى، 18 عامًا، باشتباه كسر بالقدم الأيسر، ومحمد صبرى، 18 عامًا، وعبدالرحمن بهاء الدين، 17 عامًا، أصابهما اشتباه كسر بالزراع الأيمن، وخالد أحمد محمد، 41 عامًا، ومصطفى محمد فهمى، 36 عامًا، أصابهما اشتباه كسر فى العمود الفقرى، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة، لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات.كما أسفر الحادث عن مصرع محمد عبدالله، 16 عامًا، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة أسوان العمومية.وكانت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء هشام فاروق، مدير الأمن، تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس بالطريق الصحراوى ناحية غرب أسوان، ما أسفر عن مصرع وإصابة 18 شخصًا، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وستتولى النيابة العامة تحقيقاتها حيالها.