رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تستقبل رعاياها من الصين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
طباعة
وصلت إلى إسلام آباد اليوم الاثنين، رحلتان تنقلان الرعايا الباكستانيين من الصين بعد أن استأنفت باكستان رحلاتها الجوية إلى الصين التي ضربها فيروس كورونا الجديد.

وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية، أن السلطات الباكستانية أعلنت الجمعة الماضية، عن وقف رحلاتها من الصين وإليها على الفور حتى 2 فبراير، وذلك بعد يوم من إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية.

وقال عبد الستار خوخار، المسؤول البارز بالطيران المدني في باكستان في وقت سابق من اليوم: "نستأنف عمليات الطيران مع الصين؛ ستهبط طائرة شركة طيران تشاينا ساوذرن ايرلاينز وعلى متنها 145 راكبا في التاسعة صباحا [بالتوقيت المحلي لباكستان] في مطار إسلام آباد الدولي اليوم الاثنين".

وأكد المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للشئون الصحية، ظفار ميرزا، وصول رحلتين تقل باكستانيين من الصين، عقب استئناف الرحلات الجوية.

وكتب ميرزا في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، قال فيها: "لقد أشرفنا على تنفيذ" إجراءات الفحص القياسية في المطار وقابلت المسافرين".

ووصلت الرحلة الأولى -التابعة للخطوط القطرية- من الدوحة وعلى متنها 40 طالبًا باكستانيا، وأجرى موظفو وزارة الصحة فحوصات طبية لجميع الطلاب في مطار إسلام أباد وبعد ذلك سمحت لهم السلطات بالعودة إلى منازلهم.

أما الرحلة الثانية التابعة لشركة تشاينا ساوذرن ايرلاينز فكانت تقل 69 راكبا من بينهم 57 باكستانيا.

ووفقًا لمسؤولي الطيران الباكستانيين، أجرت السلطات المعنية الفحوصات الطبية اللازمة لفيروس كورونا على الركاب وهم على متن الطائرة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

منذ حوالي 6 ساعات

كواليس تصوير مسلسل «البرنس» لمحمد رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

تصل إلى سبع سنوات.. العقوبة المتوقعة لقاتل ابن مذيعة النهار

منذ حوالي 3 ساعات

مصدر أمنى يكشف السبب الحقيقي لمصرع خالد بشارة

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة منال سلامة

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

إجراءات استخراج تصريح دفن (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

الصحة

باحثون يبتكرون عضلة لتنظيم درجة حرارة خلال التعرق

50 عقارا لأغراض طبية تحارب السرطان

11 عادة خاطئة يوميًا تتسبب فى الوزن الزائد للجسم

تطعيم الإنفلونزا يحمي من الأزمات القلبية

منوعات

ثوران بركان فى جزيرة بجنوبى اليابان

تكريم «برايانت» قبل انطلاق نهائي دوري كرة القدم الأمريكي

إقبال متزايد من الرجال على زيادة طولهم لجذب النساء

16 خطوة لحماية بياناتك على هاتفك المحمول عند سرقته

مقالات الرأي
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «١-٢»
د. منى حلمى
العدالة بين الأزواج والزوجات.. «الطريق المختصر» لتجديد الخطاب الدينى
د.أحمد الخميسى
يا إلهى.. كم تنتهى الأشياء بسرعة مذهلة
ماجد حبته
لقاء على «لا شرف» أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

«سمك» و «أصيل» يعتذران عن فنون القاهرة

أحمد مختار: أنواع الكتابة تختلف حسب الفنون

«الأنفوشي للموسيقى العربية» تحيي حفلا بالسادات

الأربعاء.. عرض فيلم جوائز الأوسكار Argo بالثقافة السينمائية