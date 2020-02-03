الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 19 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً، وظهور الشبورة صباحًا وغائم أحيانًا والرياح معتدلة، والوجه البحرى، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً وشبورة صباحًا غائم أحيانًا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح معتدلة.وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار على مناطق متفرقة ونشاط للرياح واضطراب فى الملاحة البحرية، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا مع نشاط للرياح واضطراب فى الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىدرجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 09 والعظمى 19درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 18درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 18درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 18درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 19درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 والعظمى 18درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 08 والعظمى 17درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 18درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 05 والعظمى 18درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 18درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 18درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 19درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 07 والعظمى 18درجات الحرارة فى السويس الصغرى 07 والعظمى 17درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 18درجات الحرارة فى رفح الصغرى 08 والعظمى 17درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 23درجات الحرارة فى نخل الصغرى 04 والعظمى 19درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 22درجات الحرارة فى طابا الصغرى 08 والعظمى 23درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 03 والعظمى 17درجات الحرارة فى الطور الصغرى 08 والعظمى 21درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 24درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 22درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 22درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 21درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 21درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 21درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 09 والعظمى 22درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 22درجات الحرارة فى قنا الصغرى 09 والعظمى 23درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 24درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 09 والعظمى 23درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 08 والعظمى 22درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 23درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 24درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 13 والعظمى 23درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 21درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 21