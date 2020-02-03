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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: ليس هناك سبب يدعونا للذعر من فيروس كورونا الجديد

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:53 ص
روبرت أوبراين
روبرت أوبراين
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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، أنه ليس هناك سبب يدعو الأمريكيين إلى الذعر من فيروس كورونا الجديد في الوقت الحالي، لاسيما أن خطر الإصابة به في الولايات المتحدة "منخفض".

وأوضح أوبراين - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - أن الفيروس يعد "أولوية قصوى" للرئيس دونالد ترامب، وأن الإدارة الأمريكية تتخذ خطوات جادة للحفاظ على سلامة الأمريكيين.

وكان البيت الأبيض قد أعلن عن تشكيل فرقة عمل لمكافحة الفيروس ورصد انتشاره والعمل على احتوائه وتخفيف حدته، ويرأسها وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار، وتضم أعضاء من المعاهد الوطنية للصحة ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ووزارة الأمن الداخلي.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد يسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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