«السريانية الكاثوليكية» تشارك فى الاجتماع السنوى للحوار اللاهوتى

شارك الأب حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية السريانية الكاثوليكية بأنطاكية، في الاجتماع السنوي السابع عشر للجنة الدولية الرسمية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، كونه عضوًا في اللجنة ممثّلًا للكنيسة السريانية الكاثوليكية الأنطاكية.وعُقد اجتماع اللجنة هذا العام بضيافة بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، في المقرّ البطريركي في العطشانة بلبنان.ترأس الإجتماع الرئيس المشارك للجنة عن العائلة الكاثوليكية، نيافة الكردينال كورت كوخ، رئيس المجلس الحبري لتعزيز الوحدة بين المسيحيين، ونيافة الأنبا كيرلّس، الأسقف المساعد لأبرشية لوس أنجلوس بكاليفورنيا، للأقباط الأرثوذكس، الرئيس المشارك للجنة عن عائلة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية.وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الذين يمثّلون الكنائس الكاثوليكية: «اللاتينية، السريانية الكاثوليكية، السريانية المارونية، الأرمنية الكاثوليكية، القبطية الكاثوليكية»، والكنائس الأرثوذكسية الشرقية: «السريانية الأرثوذكسية، القبطية الأرثوذكسية، الأرمنية الأرثوذكسية لكرسي أتشميادزين – أرمينيا، وكرسي كيليكيا - أنطلياس - لبنان، والأثيوبية الأرثوذكسية».والتقى أعضاء اللجنة صاحب القداسة مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، مؤكّدًا أهمّية الحوار بين الكنائس، مثنيًا على جهود اللجنة في هذا الإطار.كما لبّى أعضاء اللجنة دعوة غبطة أبينا البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، الذي استقبلهم في مقرّ الكرسي البطريركي في المتحف – بيروت، وأثنى على عملهم في التقريب بين العائلتين الكنسيتين الكاثوليكية والأرثوذكسية الشرقية، مشدّدًا على الدور الإيجابي والهام الذي يلعبه الحوار في الوصول إلى الوحدة المنشودة التي إليها دعا الرب يسوع المؤمنين به.